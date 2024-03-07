Фадеев рассказал о подарке на день рождения SHAMAN

Продюсер Фадеев подарил SHAMAN на день рождения песню «Мама»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что подарил на день рождения российскому исполнителю Ярославу Дронову, известному под творческим псевдонимом SHAMAN, песню под названием «Мама». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел. Спасибо», — сказал Фадеев. Продюсер также обратился к женщинам, пожелав им «жить долго». «Пусть у каждой из вас будет мечта, которая обязательно сбудется. Одна, но точно сбудется», — написал он.

Ранее Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой, известной под тем же псевдонимом. Он напомнил, что «Глюк’oZa» — это название группы, а не псевдоним Ионовой.