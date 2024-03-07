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20:13, 7 марта 2024Культура

Фадеев рассказал о подарке на день рождения SHAMAN

Продюсер Фадеев подарил SHAMAN на день рождения песню «Мама»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что подарил на день рождения российскому исполнителю Ярославу Дронову, известному под творческим псевдонимом SHAMAN, песню под названием «Мама». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел. Спасибо», — сказал Фадеев. Продюсер также обратился к женщинам, пожелав им «жить долго». «Пусть у каждой из вас будет мечта, которая обязательно сбудется. Одна, но точно сбудется», — написал он.

Ранее Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой, известной под тем же псевдонимом. Он напомнил, что «Глюк’oZa» — это название группы, а не псевдоним Ионовой.

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      Варвара Кошечкина
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