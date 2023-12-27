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20:58, 27 декабря 2023Культура

Фадеев возобновит проект «Глюк’oZa» без Глюкозы после ее появления на вечеринке

Продюсер Фадеев возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой, известной под тем же псевдонимом. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Фадеев напомнил, что «Глюк’oZa» — это название группы, а не псевдоним Ионовой. Он также заявил, что проект создавался для детей, а певица «выросла из этого образа». «Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — добавил продюсер.

Он также заявил, что только сегодня узнал о появлении Натальи Ионовой на скандальной вечеринке в клубе Mutabor, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, указав, что принял решение о перезапуске «в связи с происходящими событиями».

Фадеев также высказался, что творчество Ионовой в последнее время «дискредитирует концепцию проекта “Глюк’oZa”». Продюсер также опубликовал фрагмент трека «Мыши».

Ранее Фадеев раскритиковал голую вечеринку Анастасии Ивлеевой, назвав ее колхозом.

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      Антон Похиляк
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