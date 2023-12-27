Фадеев возобновит проект «Глюк’oZa» без Глюкозы после ее появления на вечеринке

Продюсер Фадеев возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой, известной под тем же псевдонимом. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Фадеев напомнил, что «Глюк’oZa» — это название группы, а не псевдоним Ионовой. Он также заявил, что проект создавался для детей, а певица «выросла из этого образа». «Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — добавил продюсер.

Он также заявил, что только сегодня узнал о появлении Натальи Ионовой на скандальной вечеринке в клубе Mutabor, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, указав, что принял решение о перезапуске «в связи с происходящими событиями».

Фадеев также высказался, что творчество Ионовой в последнее время «дискредитирует концепцию проекта “Глюк’oZa”». Продюсер также опубликовал фрагмент трека «Мыши».

Ранее Фадеев раскритиковал голую вечеринку Анастасии Ивлеевой, назвав ее колхозом.