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15:34, 27 декабря 2023Культура

Фадеев назвал голую вечеринку Ивлеевой колхозом

Продюсер Максим Фадеев раскритиковал голую вечеринку Ивлеевой

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что решил прокомментировать ситуацию из-за того, что ему позвонили коллеги из западных студий. «Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда», — сказал продюсер.

Он раскритиковал посетителей мероприятия за то, что они уничтожают «эстетическое и нравственное восприятие» подрастающего поколения. «Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды. Тот, кто насоветовал ей это сделать — и есть самая главная дура или дурак и виновник всего происходящего. Теперь отмена ее карьеры, видимо, — вопрос времени», — написал Фадеев.

Ранее Максим Фадеев объяснил внезапную мировую популярность трека певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедшего в 2004 году и возглавившего тогда российские хит-парады. Продюсер подчеркнул, что песня про «джагу-джагу» — это уже шестой трек его авторства, который стал популярным в мире.

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      Варвара Кошечкина
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