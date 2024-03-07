Nature: обнаружена самая далекая потухшая галактика

Астрономы обнаружили самую далекую потухшую галактику, в которой 13 миллиардов лет назад прекратилось образование новых звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наблюдения за галактикой, которая существовала спустя 700 миллионов лет после Большого взрыва, были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Звездообразование в ней было быстрым и прекратилось за 30-90 миллионов лет, что необычно для столь раннего этапа эволюции Вселенной.

Первые несколько сотен миллионов лет существования Вселенной были очень активной фазой, когда множество газовых облаков коллапсировали, образуя новые звезды. Однако если скорость звездообразования слишком велика, то запасы холодного молекулярного газа быстро истощаются. Кроме того, сверхмассивные черные дыры, образующиеся в результате коллапса гигантских газовых облаков, могут порождать сильные ветры, отбрасывающие вещество из галактики. Примерно такой же эффект оказывают крупные скопления горячих молодых звезд.

Астрономы полагают, что примерно через 13 миллиардов после Большого взрыва галактика могла вернуться к жизни и снова начать формировать новые звезды.