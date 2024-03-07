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15:34, 7 марта 2024Россия

Инцидент на заводе «Северсталь» в Череповце произошел из-за попадания БПЛ

Власти сообщили о попадании беспилотника на предприятие «Северсталь»

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Инцидент на предприятии «Северсталь» в Вологодской области произошел из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба врио губернатора российского региона Георгия Филимонова, передает РИА Новости.

«В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — говорится в сообщении.

По их данным, работа печи не нарушена, предприятие продолжило функционировать в штатном режиме. Пострадавших в результате попадания БПЛА нет, отметили в пресс-службе.

Об инциденте в Череповце Вологодской области стало известно ранее 7 марта. До этого местные жители рассказали, что слышали звуки взрыва на российском предприятии. На тот момент информации о беспилотнике не было.

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      Никита Абрамов
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