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12:53, 7 марта 2024Россия

Стало известно о технологическом инциденте на российском металлургическом заводе

В Череповце на металлургическом заводе произошел технологический инцидент

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

В Череповце Вологодской области технологический инцидент произошел на площадке металлургического завода «Северсталь». Об этом стало известно РИА Новости.

До этого местные жители рассказали, что слышали звуки взрыва на российском предприятии. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Гендиректор завода в Череповце Евгений Виноградов пояснил, что один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причину случившегося начали устанавливать, заверил он.

Ранее сообщалось, что в Балакове Саратовской области при взрыве на металлургическом заводе пострадали три человека.

Причиной чрезвычайного происшествия в российском регионе оказалась детонация газа. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

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      Анна Щербакова
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