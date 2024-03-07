Климатолог рассказал об угрозе сокращения водных ресурсов в Европе

Климатолог Чернокульский предупредил о сокращении осадков в Европе

Изменения климата могут привести к сокращению водных ресурсов на юге Европы, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» климатолог, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский. Он объяснил, что это может произойти из-за сокращения осадков в регионе.

«На юге количество осадков может сокращаться, на севере, наоборот, расти. Видимо, ученые подсчитали, что сокращение водных ресурсов ввиду этого будет критичным. В частности, проблемы ожидаются у Испании, Португалии, Греции. Мы также помним, как в 2022 году обмелели реки во Франции, из-за чего пришлось снижать выработку на атомных электростанциях (АЭС)», — напомнил климатолог.

Перспективы здесь, как заметил Чернокульский, не совсем понятны: нельзя точно назвать год, когда ситуация станет критичной. Тем не менее, очевидно, по его мнению, что ситуация с водными ресурсами на юге Европы постепенно будет ухудшаться.

«В России тоже есть вероятность сокращения количества осадков на юге европейской территории. Это может стать серьезным вызовом для сельского хозяйства. Из-за недостатка воды понадобятся засухоустойчивые культуры, — допустил климатолог. — С точки зрения питания рек пока проблемы я не вижу. С другой стороны, сложности с питьевой водой могут начаться у стран Средней Азии».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что между странами Евросоюза могут назреть конфликты из-за дефицита воды. Нехватка воды, предупреждают в ЕК, может ударить по всем аспектам жизни: пищевому производству, инфраструктуре, экономике и здоровью населения. Постепенно проблема дефицита водных ресурсов может выйти за пределы межотраслевой конкуренции и вылиться в межгосударственные конфликты.