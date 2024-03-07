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13:05, 7 марта 2024Путешествия

Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

Daily Mail: девушка накачивала туристов наркотиками и грабила их в Колумбии

Фото: Santiago Arcos / Reuters

В Колумбии девушка знакомилась с туристами в приложениях, накачивала их наркотиками ради ограбления и попалась сотрудникам Интерпола. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 25-летняя Паола Парра находила новых мужчин в приложениях для знакомств и проводила с ними время. Подсыпав им наркотики, она забирала деньги и исчезала. После нескольких жалоб Интерпол объявил ее в розыск.

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Парру арестовали в аэропорту за несколько минут до того, как она села на рейс до Доминиканской Республики. Всего она украла 23 тысячи долларов в криптовалюте (два миллиона рублей) и 650 долларов наличными (59 тысяч рублей).

Ранее работница магазина Cartier в международном аэропорту Сиднея, Австралия, украла 15 ювелирных украшений на общую сумму более 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей). 39-летняя Шантель Кэррингтон воспользовалась служебным положением, чтобы вынести драгоценности из магазина.

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      Зарина Дзагоева
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