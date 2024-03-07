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10:32, 7 марта 2024Силовые структуры

Краснокнижных кречетов попытались нелегально вывезти из России в ОАЭ

Пять краснокнижных кречетов за 11 млн рублей пытались вывезти из России в ОАЭ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из России в ОАЭ попытались нелегально вывезти краснокнижных кречетов на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, схему контрабанды редких соколов придумал иностранец. В арабских странах кречеты популярны, так как их используют для охоты. Птиц помогали перевозить двое мужчин — из Барнаула и Москвы. Охотник с Камчатки доставил пять птиц в Барнаул, а затем их отправили в Москву. Но на последнем этапе — отправке за границу — контрабандистов задержали правоохранители.

Соколов передали экологам, а после реабилитации их выпустили на свободу. Задержанным грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в Шереметьево таможенники пресекли деятельность ОПГ, незаконно вывозившей в Китай более десяти тонн дальневосточного трепанга.

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      Екатерина Кашурникова
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