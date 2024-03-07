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16:50, 7 марта 2024Путешествия

Крушение самолета с раскрывшимся парашютом попало на видео

Самолет с отказом двигателя совершил мягкую посадку благодаря парашюту

Легкомоторный самолет упал из-за отказа двигателя, но совершил мягкую посадку благодаря раскрывшемуся парашюту. Инцидент попал на видео, которым делится полиция города Белвью в штате Вашингтон.

На записи видно, как Cirrus SR-22 падает на землю носом вперед и приземляется на ветви деревьев, не получив серьезных повреждений. Уточняется, что лайнер был оснащен парашютной системой CAPS, которая успешно раскрылась.

По данным Seattle Times, на борту находились два человека. Они выполняли тренировочный полет и в результате происшествия не пострадали. Проводится расследование крушения.

Двигатель самолета американской авиакомпании United Airlines загорелся через полчаса после взлета. Пассажиры сняли пожар на видео.

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      Мария Борисова
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