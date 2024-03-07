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21:05, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда популярного российского шоу пожаловался на особенность работы

Кадр: Телеканал СТС

Популярный российский комик, звезда юмористического шоу «Импровизаторы» на СТС Сергей Матвиенко пожаловался на плотный рабочий график, не позволяющий ему часто путешествовать. Об этой особенности своей карьеры он высказался в проекте «Цитаты», видео вышло во «ВКонтакте».

Матвиенко заявил, что его мечта — беспрепятственно передвигаться по миру. По словам юмориста, он хотел бы жить в Москве, при этом регулярно путешествуя в разные страны.

Ведущая «Цитат» Елизавета Гончарова предположила, что такую мечту реально осуществить. «С нашей работой, к сожалению, не так уж и реально. Выделяют тебе полтора месяца, а мне в течение полутора месяцев реабилитироваться за год — это [сложно]», — посетовал Матвиенко. При этом комик дал понять, что обычно его отпуск длится меньше полутора месяцев.

Ранее другая звезда «Импровизаторов» Дмитрий Позов раскрыл отношение к КВН. Он заявил, что перестал оценивать «Клуб веселых и находчивых» как юмористический проект.

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      Маргарита Щигарева
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