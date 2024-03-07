Звезда популярного российского шоу пожаловался на особенность работы
Популярный российский комик, звезда юмористического шоу «Импровизаторы» на СТС Сергей Матвиенко пожаловался на плотный рабочий график, не позволяющий ему часто путешествовать. Об этой особенности своей карьеры он высказался в проекте «Цитаты», видео вышло во «ВКонтакте».
Матвиенко заявил, что его мечта — беспрепятственно передвигаться по миру. По словам юмориста, он хотел бы жить в Москве, при этом регулярно путешествуя в разные страны.
Ведущая «Цитат» Елизавета Гончарова предположила, что такую мечту реально осуществить. «С нашей работой, к сожалению, не так уж и реально. Выделяют тебе полтора месяца, а мне в течение полутора месяцев реабилитироваться за год — это [сложно]», — посетовал Матвиенко. При этом комик дал понять, что обычно его отпуск длится меньше полутора месяцев.
Ранее другая звезда «Импровизаторов» Дмитрий Позов раскрыл отношение к КВН. Он заявил, что перестал оценивать «Клуб веселых и находчивых» как юмористический проект.