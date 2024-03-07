Майли Сайрус в прозрачном платье снялась в рекламе

Певица Майли Сайрус в прозрачном платье снялась в рекламе очков Dolce & Gabbana

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном образе снялась в рекламе очков итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

31-летняя популярная исполнительница позировала перед камерой, лежа на красной ткани в черном наряде. Она надела облегающее прозрачное платье длины макси, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Комплект состоял из бюстгальтера с косточками и трусов с заниженной талией.

Фото: бренд Dolce&Gabbana

В то же время звезда зачесала волосы назад, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и примерила несколько аксессуаров указанного бренда.

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