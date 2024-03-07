Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:41, 7 марта 2024Ценности

Майли Сайрус в прозрачном платье снялась в рекламе

Певица Майли Сайрус в прозрачном платье снялась в рекламе очков Dolce & Gabbana

Фото: бренд Dolce&Gabbana

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенном образе снялась в рекламе очков итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

31-летняя популярная исполнительница позировала перед камерой, лежа на красной ткани в черном наряде. Она надела облегающее прозрачное платье длины макси, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Комплект состоял из бюстгальтера с косточками и трусов с заниженной талией.

Фото: бренд Dolce&Gabbana

В то же время звезда зачесала волосы назад, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и примерила несколько аксессуаров указанного бренда.

Ранее в марте Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда нижнего белья Savage.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Проверка «на слабо». Российские истребители второй день подряд перехватывают самолеты НАТО над Черным морем

      Названа доля работающих 8 Марта россиянок

      Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «грязно, грустно, бедно»

      В новой оборонной стратегии ЕС усмотрели желание фон дер Ляйен возглавить армию

      Байден захотел увеличить расходы Пентагона

      Названы главные боевые характеристики истребителя Су-27

      Пожилой мужчина отправился в голый круиз и назвал его потрясающим

      В сети обсудили способы удовлетворить партнера при нежелании секса

      Генерал допустил превращение конфликта на Украине в войну в Европе

      Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше