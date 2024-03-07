Медведев заявил об отсутствии у России красных линий по отношению к Франции

Медведев заявил, что у России больше нет красных линий по отношению к Франции

У России больше нет никаких красных линий по отношению к Франции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Так политик прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии лимитов в вопросе поддержки Парижем Киева.

«Макрон сказал: "больше нет красных линий, больше нет ограничений" в плане поддержки Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал он.

Ранее лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла объяснили, что Макрон не установил никаких ограничений на поддержку Киева Парижем. По их словам, оппозиционные партии и глава государства не пришли к консенсусу относительно границ, которые следует установить в этом вопросе. В свою очередь французский президент отметил, что у Парижа больше нет никаких лимитов в вопросе поддержки Украины.