Макрон заявил об отсутствии лимитов в вопросе поддержки Францией Украины

Макрон заявил, что в поддержке Францией Украины нет никаких лимитов

В вопросе поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главами оппозиций, сообщает BFMTV.

Говоря об итогах встречи, лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла объяснили, что Макрон не установил никаких ограничений на поддержку Киева Парижем. По их словам, оппозиционные партии и глава государства не пришли к консенсусу относительно границ, которые следует установить в этом вопросе.

«Наш предмет расхождений — это средства, которые мы в них (Украину — прим. «Ленты.ру») вкладываем», — отметил Руссель.

В свою очередь Барделла заявил, что его партия поддерживает Украину, но при этом гарантирует, что Франция не будет участвовать в конфликте. При этом, отмечает издание, лидер «Национального объединения» без колебаний назвал Макрона «готовым к войне».

Ранее Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину, что вызвало волну критики в разных странах, в том числе во Франции. В частности, в Париже прошла акция протеста против отправки военнослужащих на территорию страны.

После отказа НАТО посылать войска на Украину Макрон заявил, что союзники Киева должны забыть про трусость и активизировать ему помощь.