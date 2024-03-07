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07:12, 7 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате шести беспилотников над тремя регионами России

МО: регионы России за ночь пытались атаковать 6 беспилотников

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками пытались атаковать три региона России — там сбили шесть устройств. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отчитались в ведомстве.

Там уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью один беспилотник, еще три — над Брянской, еще два — над Тульской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по по объектам на территории России.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

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      Анастасия Шейкина
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