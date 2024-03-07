Любовница экс-президента США Клинтона Левински снялась для бренда Reformation

В начале марта модный бренд Reformation предложил Монике Левински стать лицом новой коллекции офисной одежды, и теперь бывшая стажерка Белого дома, которая в 1998 году угодила в крупный скандал, вновь на первых полосах таблоидов. Зачем она вернулась после публичной травли в СМИ — разбиралась «Лента.ру».

Любовница президента и предательство подруги

В момент запуска рекламной кампании в соцсетях бренда многие люди не знали, кто такая Моника Левински: «Не думаю, что она еще актуальна. Те, кто родился после 1992 года, не знают ее», «По правде говоря, я понятия не имела, кто эта женщина», «Вижу ее впервые». В то же время другие комментаторы заявили, что если бы она была зумером, то ей сразу предложили бы контракт на написание книги и создание своего бренда косметики.

Моника Левински и президент США Билл Клинтон Фото: Hulton Archive / Getty Images

О романе Билла Клинтона с Моникой Левински стало известно в 1998 году. Первые доказательства неуставных отношений собрала сотрудница Пентагона Линда Трипп — по совместительству подруга Левински. Она тайно записывала на диктофон признания стажерки об отношениях с президентом. Сначала глава государства открыто отрекся от связи с любовницей, а затем сознался.

Клинтона обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента. По итогам голосования в Сенате его признали невиновным, и ему удалось сохранить свою должность.

Однако Моника Левински не смогла уйти позора и травли в СМИ. К тому же она возненавидела приятельницу, которая призналась, что своим поступком просто пыталась спасти ее от этих отношений.

В обмен на защиту от судебного преследования ей пришлось предоставить следствию свое синее платье со спермой Клинтона, которое она надевала на одну из встреч с ним в Овальном кабинете. Тогда же в интервью журналистам она заявила, что если получит его обратно, то с радостью сожжет

Куда пропала Моника Левински?

В обществе имя Левински стало нарицательным. Справиться с переживаниями ей помогли психотерапия и писательство. В 1999 году она выпустила книгу под названием «История Моники», где описала все унижения, с которыми ей пришлось столкнуться.

Моника Левински Фото: Reuters

Кроме того, она увлеклась вязанием и дизайном, сшила несколько дамских сумок. Свои работы Левински показала друзьям, а те, в свою очередь, предложили ей запустить бизнес. Сначала изделия продавались на сайте Realmonicainc.com, а затем стали выставляться на витрины дорогих магазинов Henri Bendel на Манхэттене и Fred Segal в Западном Голливуде.

Наряду с бизнесом в модной индустрии она приняла предложение о сотрудничестве от компании Jenny Craigо, которая специализировалась на программах по снижению веса. Однако реакция общественности на выбор Моники в качестве амбассадора оказалась неоднозначной. Владелец одной из франшиз Jenny Craigо Дэвид Лэхи признался, что Левински — это не тот человек, на которого стоит равняться.

Мне бы не понравилось, если бы моя дочь пришла домой и сказала: «Я хочу быть такой же, как Моника Левински» Дэвид Лэхи владелец франшизы Jenny Craigо

После очередного провала Левински снова пропала из поля зрения журналистов и папарацци. Корреспондент Ванесса Григориадис в авторской колонке рассказывала, что Моника посвящает свое время занятиям йогой, прогулкам по музеям и блошиным рынкам, посещает мюзиклы и изредка — светские мероприятия.

«Я воспользуюсь любой возможностью, чтобы люди подумали, какая я крутая»

В 2014 году о Левински вновь заговорили. «Настало время сжечь берет и похоронить синее платье. Я глубоко сожалею о том, что произошло между мной и президентом Клинтоном», — написала она в своем эссе для журнала Vanity Fair после долгого молчания.

В своей публикации Моника сообщила, что всегда будет настаивать на том, что их отношения случились по обоюдному согласию. «"Насилие" произошло позже, после того, как меня сделали козлом отпущения ради того, чтобы защитить его высокое положение. Администрация Клинтона, миньоны спецпрокурора, политические оперативники с обеих сторон прохода и медиа сумели заклеймить меня», — пояснила она.

После откровенного очерка Левински поступило предложение от телеканала National Geographic снять документальный фильм, в котором она назвала себя «самой униженной женщиной в мире». Героиню также пригласили выступить на конференции фонда TED, в котором она затронула тему травли в интернете.

Моника Левински в рекламной кампании бренда Reformation Фото: лукбук бренда Reformation

«Я воспользуюсь любой возможностью, чтобы люди подумали, какая я крутая», — призналась активистка и отметила, что ее работа — довольно разноплановая. В настоящий момент она намерена развивать кинопроекты в поддержку женщин. Среди них — телесериал об испытаниях, выпавших на долю Аманды Нокс — студентки колледжа, которую признали виновной в убийстве, но позже оправдали.