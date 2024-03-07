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09:03, 7 марта 2024Путешествия

Мужчина пошел под суд за изнасилование туристки и съемки в женских туалетах

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Житель Великобритании сел в тюрьму за скрытые съемки в женских туалетах и изнасилование туристки. Об этом сообщила полиция города Дарем на северо-востоке Англии.

В мае 2022 года свидетель заметил, как 22-летний Кертис Моусон заглядывал в кабинки общественных туалетов в центре Дарема. Через несколько минут на место прибыла полиция, и мужчину арестовали. При нем была миниатюрная цифровая камера, на которую он снимал женщин. Во время обыска в доме Моусона нашли жесткий диск с непристойными изображениями детей и порно с участием собаки.

В июне 2023 года британец также надругался над туристкой, которая фотографировала Даремский собор на мосту. Он подкрался к ней сзади и изнасиловал. После этого мужчина пошел под суд.

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Моусону предъявили несколько обвинений. Как сказано в публикации, 1 марта 2024-го он признал вину и был приговорен к двум годам и одному месяцу тюремного заключения.

Ранее в Индии трех мужчин арестовали по подозрению в групповом изнасиловании иностранки. Женщина пожаловалась, что во время нападения чуть не лишилась жизни.

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      Мария Борисова
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