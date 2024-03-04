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16:04, 4 марта 2024Путешествия

Троих мужчин арестовали за групповое изнасилование туристки в Индии

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Троих мужчин арестовали по подозрению в групповом изнасиловании иностранной туристки и нападении на ее мужа на востоке Индии. Об этом пишет CNN.

Полиция штата Джаркханд во время патрулирования вечером 1 марта обнаружила пару, которая ехала на мотоцикле из штата Западная Бенгалия в соседний Непал. Женщину доставили в больницу, где она рассказала врачу, что над ней надругались неизвестные.

Полиция установила личности подозреваемых и сформировала специальную следственную группу. Имя жертвы и ее национальность не раскрываются.

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Аресты произошли после того, как пара тревел-блогеров рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о том, что им приставили ножи к горлу во время нападения в Индии. По их словам, женщину изнасиловали и доставили в больницу. Позже она опубликовала в сторис пост, где видны синяки на ее лице, и пожаловалась, что едва не лишилась жизни.

Ранее женщина стала жертвой группового изнасилования у популярной туристической достопримечательности Индии — храма Гатарани в штате Чхаттисгарх. Злоумышленники избили ее и утащили в лес.

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      Алина Черненко
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