На Украине допустили мобилизацию 3 миллионов женщин

На Украине допустили пополнение мобилизационного резерва на 3 млн женщин

На Украине допустили пополнение мобилизационного резерва женщинами в случае трудностей с комплектованием Вооруженных сил страны. Предполагается, что призвать на службу можно три миллиона украинок, говорится в исследовании аналитического издания Texty.org.ua.

По мнению аналитиков, если военные действия затянутся, призыв женщин может существенно улучшить ситуацию. Согласно подсчетам, из 5,6 миллионов женщин в стране, в возрасте от 16 до 60 лет, 46 процентов воспитывают детей.

«Следовательно, можем считать, что объявление мобилизации для женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 миллиона человек», — заключили в издании.

Привлечение женщин к службе авторы исследования обосновывают принципами демократии и равенства. Они также ссылаются на опыт Великобритании в годы Второй мировой войны, где существовал Женский вспомогательный корпус (ATS), Женская королевская военно-морская служба (WRNS) и Женские вспомогательные военно-воздушные силы (WAAF).

