Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине допустили мобилизацию 3 миллионов женщин

На Украине допустили пополнение мобилизационного резерва на 3 млн женщин

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters`

На Украине допустили пополнение мобилизационного резерва женщинами в случае трудностей с комплектованием Вооруженных сил страны. Предполагается, что призвать на службу можно три миллиона украинок, говорится в исследовании аналитического издания Texty.org.ua.

По мнению аналитиков, если военные действия затянутся, призыв женщин может существенно улучшить ситуацию. Согласно подсчетам, из 5,6 миллионов женщин в стране, в возрасте от 16 до 60 лет, 46 процентов воспитывают детей.

«Следовательно, можем считать, что объявление мобилизации для женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 миллиона человек», — заключили в издании.

Привлечение женщин к службе авторы исследования обосновывают принципами демократии и равенства. Они также ссылаются на опыт Великобритании в годы Второй мировой войны, где существовал Женский вспомогательный корпус (ATS), Женская королевская военно-морская служба (WRNS) и Женские вспомогательные военно-воздушные силы (WAAF).

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

      Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

      Российская стюардесса сняла видео в униформе и восхитила иностранцев

      США обеспокоились экспансией китайских электромобилей

      В Молдавии заявили о возможном аресте главы Гагаузии

      Названы подробности о способном завестись в минус 60 российском автомобиле

      Раскрыта опасность кратковременного загрязнения воздуха

      На Западе заявили об огромной проблеме украинской армии

      Индия более чем в два раза увеличила контингент на границе с Китаем

      Кулеба обвинил Запад в неудачах ВСУ и призвал прекратить лихорадочные дискуссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше