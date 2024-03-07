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16:55, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине вырос дефицит бюджета из-за уменьшения помощи от Запада

Нацбанк Украины: дефицит бюджета вырос из-за уменьшения помощи от Запада

Фото: Andrew Butko / Wikimedia

На Украине в январе-феврале 2024 года вырос дефицит бюджета из-за уменьшения объемов помощи, получаемой Киевом от стран Запада. Об этом в докладе сообщил Нацбанк республики.

Ведомство не указывает точный размер дефицита, но уточняет, что за два месяца зимы Украина получила только 1,2 миллиарда внешнего финансирования. За тот же период в 2023 году Киев получил 6,3 миллиарда.

По данным Нацбанка, расходы бюджета находились «под усиленным контролем и проводились в первую очередь по приоритетным направлениям», к которым относятся оборона и безопасность, а также социальное обеспечение.

Издание Страна.ua объяснило, что понятие «усиленного контроля» может означать недофинансирование многих статей бюджета.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины при Владимире Зеленском сократился до 60 миллиардов долларов. По его словам, из имеющихся 175 миллиардов долларов нужно вычесть примерно 110 миллиардов западной помощи.

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      Алевтина Запольская
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