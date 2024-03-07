На Украине завили о круглосуточном возведении фортификаций в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров: ВСУ круглосуточно возводят фортификации в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают возводить фортификации на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, возведением оборонительных укреплений занимаются военные и гражданские подрядчики. Федоров отметил, что строительные работы ведутся круглосуточно.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинские войска пытаются выстроить эшелонированную оборону на тыловых позициях. При этом он выразил мнение, что ВСУ начали заниматься этим слишком поздно, чтобы каким-либо образом повлиять на продвижение российских военных.