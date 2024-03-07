Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 7 марта 2024Мир

Нападение хуситов на коммерческие суда впервые привело к смертям

CNN: члены экипажа впервые погибли при атаке хуситов на корабль рядом с Йеменом

Фото: Fawaz Salman / Reuters

Хуситы атаковали баллистической ракетой коммерческое судно в Аденском заливе, впервые нападение группировки закончилось смертью как минимум для двух членов экипажа корабля. Атаке подвергся сухогруз True Confidence, уточнили два американских чиновника, передает CNN.

Корабль принадлежал Либерии и выходил в море под флагом Барбадоса. После нападения его бросили в заливе, на место происшествия прибыли военные суда коалиции, которые оценивают обстановку. Уточняется, что еще шесть членов экипажа судна были ранены.

«Этот удар знаменует собой значительную эскалацию нападений хуситов на судоходство в Красном море, которые начались в октябре в ответ на войну между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа», — указано в статье.

Группировка со своей стороны сообщила, что удар был совершен точно и вызвал пожар на корабле. Там отметили, что нападение на судно было совершено после того, как экипаж отклонил предупреждения от йеменских военно-морских сил.

Хуситы вновь подчеркнули в своем заявлении, что атаки на суда в Красном море продолжатся, пока «израильская агрессия не прекратится и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет снята».

«США продолжат привлекать хуситов к ответственности за их нападения, которые не только нарушили международную торговлю, не только нарушили свободу судоходства и международные воды и не только поставили под угрозу моряков, но и теперь трагически убили некоторых из них», — объявил в ходе брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Ранее йеменские хуситы заявили об ударе по двум эсминцам ВМС США в Красном море с помощью противокорабельных ракет и беспилотников. В группировке пригрозили, что могут расширить зону своих операций.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России заявило об ударе по ангару в портовом районе Одессы. В это время в городе находился Зеленский

      Мужчина увидел ролики дочери-блогерши и неприятно удивился

      Нападение хуситов на коммерческие суда впервые привело к смертям

      Два беспилотника уничтожены в российском регионе

      Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

      Украину назвали кладбищем для танков Abrams

      США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны

      Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев

      В России назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

      В Крыму рассказали о психозе Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше