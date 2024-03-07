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14:50, 7 марта 2024Ценности

Наряд звезды «Игры престолов» оценили в сети фразой «напоминает Пеннивайза»

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Наряд британской актрисы Софи Тернер на Неделе моды в Париже оценили в сети фразой «напоминает Пеннивайза». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 28-летняя звезда «Игры престолов», исполнившая роль Сансы Старк, посетила показ французского бренда Louis Vuitton. При этом она выбрала обнажающий плечи бордовый топ с пышными красными рукавами, который заправила в мешковатые в зоне бедер и сужающиеся внизу брюки в полоску с завышенной талией. Кроме того, знаменитость надела черные кожаные подтяжки и обувь на плоской подошве с открытым носом.

Читатели издания высказались о внешнем виде артистки в комментариях. «Я бы не стала носить эту одежду, даже если бы мне заплатили!», «Похоже на наряды моей семилетней дочери», «Выглядит смешно», «Позор тому, кто одел Софи Тернер», «Выглядит так, будто стилист ее ненавидит», «Напоминает [злодея из романа Стивена Кинга "Оно" и его экранизаций] Пеннивайза», «Возможно, Софи подумала, что собирается в цирк... и решила одеться как клоун», — заявили юзеры.

В сентябре 2023 года пользователи сети описали наряд британской актрисы Мэйси Уильямс на открытии Недели моды в Лондоне фразой «продавщица сигарет».

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      Карина Черных
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