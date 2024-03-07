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17:17, 7 марта 2024Среда обитания

Назван простой способ избавиться от пятен на мягкой мебели

«БелНовости»: убрать пятна с мягкой мебели можно с помощью кукурузного крахмала

Фото: Unsplash

Убрать пятна с мягкой мебели можно с помощью кукурузного крахмала. Простой способ избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что кукурузный крахмал хорошо справляется только со свежими пятнами. Они предложили засыпать загрязнения толстым слоем вещества и оставить на ночь, после чего убрать остатки средства и протереть участок, куда оно было нанесено, влажной губкой.

Ранее в марте эксперты «БелНовостей» назвали профилактическую очистку труб и регулярную проверку и очистку фильтров рабочими способами предотвращения засоров. Помимо этого, эксперты предостерегли домохозяек от выбрасывания мусора в раковину и унитаз.

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      Полина Кислицына
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