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17:33, 7 марта 2024Культура

Назван самый популярный у россиянок сериал

Сериал «Постучись в мою дверь» стал самым популярным сериалом у россиянок

Кадр: сериал «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал самым популярным шоу у российских зрительниц. Об этом свидетельствуют данные «Кинопоиска», пишет «Газета.Ru».

Также в топ просматриваемых женщинами проектов вошли такие сериалы, как «Беспринципные», «Триггер», «Монастырь», и фильм «По щучьему велению». Лидером просмотров среди российских зрителей назван фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи. На втором месте расположилась картина «Гнев человеческий». Также в топ-лист мужчин попали сериал «Король и Шут», шоу «Рик и Морти» и сериал «Кибердеревня».

Ранее певец и актер Влад Соколовский высказался о российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», где сыграл лучшего друга главного героя.

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      Варвара Кошечкина
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