Назван срок завершения процедуры вступления Швеции в НАТО

Сийярто: процедура вступления Швеции в НАТО завершится к вечеру 7 марта

Процедура вступления Швеции в НАТО завершится к вечеру 7 марта. Такой срок завершения вступительного процесса назвал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

Венгрия стала последней из 31 страны-члена НАТО, ратифицировавшей вступление Швеции в Североатлантический альянс.

«Я сегодня говорил по телефону со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом, который тоже здесь, потому что им [главам МИД] надо в 11 часов по Вашингтону (19:00 мск) представить свои документы, свидетельствующие, что они готовы к вступлению [Швеции в альянс]», — заявил Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства предположил, что уже к 11 марта «можно будет поднять шведский флаг у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе».

Министр добавил, что Венгрия уже выполнила «свою долю работы по ратификации членства Швеции в НАТО», сообщив, что страна передала свою ратификационную грамоту Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось об официальном присоединении Швеции к НАТО после вступления в силу соответствующего протокола.