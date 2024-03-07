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16:34, 7 марта 2024Забота о себе

Названы простые способы избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта

Нутрициолог Гусакова: от запаха чеснока спасут вода, жвачка и леденцы без сахара

Фото: Anshu A / Unsplash

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта после употребления чеснока, нужно пить больше воды, посоветовала нутрициолог Вероника Гусакова. Этот и другие простые способы борьбы с последствием поедания чеснока она назвала «Газете.Ru».

По словам Гусаковой, вода помогает вымывать аллицин — компонент, являющийся причиной характерного аромата чеснока. Удалить остатки растения из ротовой полости, по ее словам, помогут регулярная чистка зубов, применение зубной нити и использование освежающих средств для полости рта. Также, добавила нутрициолог, от запаха спасут жвачки и леденцы без сахара — они стимулируют выработку слюны, которая будет смывать аллицин.

При этом Гусакова попросила не отказываться от чеснока из-за его запаха. «Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца. Чеснок также известен своими противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые помогают в борьбе с инфекциями и укрепляют иммунную систему», — объяснила нутрициолог.

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      Александра Лисица
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