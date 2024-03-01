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18:26, 1 марта 2024Забота о себе

Стоматолог назвал популярное средство гигиены опасным для некоторых людей

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

С помощью специального скребка можно избавиться от налета на языке, из-за которого появляется неприятный запах изо рта и развиваются заболевания ЖКТ, однако для некоторых людей это популярное средство гигиены может быть опасно, рассказал стоматолог-хирург Арам Давидян. Об этом сообщает издание aif.ru.

С помощью скребка для языка можно лучше очистить полость рта, что снизит скорость размножения бактерий, которые способны спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ, объяснил Давидян.

Также скребок помогает обрести свежее дыхание, уменьшить воспаление в деснах и улучшить вкусовую чувствительность

Арам Давидянстоматолог-хирург
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Однако, предупредил стоматолог, некоторым необходимо с осторожностью пользоваться скребком. Врач обратил внимание, что пациентам с патологией сердечных клапанов, с кардиостимуляторами, искусственными суставами и внутривенными катетерами сначала нужно проконсультироваться с врачом. «Также помните, что поверхность языка нежная, поэтому давить с усердием на скребок не стоит. Это может привести к механической травме и связанным с ней неприятным последствиям», — подытожил врач.

Ранее Арам Давидян предупредил, что вода с высоким содержанием фтора провоцирует заболевания ротовой полости. По его словам, этот микроэлемент снижает риск развития кариеса, однако его переизбыток в организме может вызвать флюороз — заболевание, при котором на эмали появляются коричневые пятна.

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      Алиса Дмитриева
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