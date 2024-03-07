Нежелание поставлять ракеты Taurus ВСУ объяснили страхом Шольца перед Россией

Politico: Шольц боится России из-за истории Первой и Второй мировых войн

Нежелание поставлять ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) можно объяснить личным страхом канцлера ФРГ Олафа Шольца перед Россией. Об этом пишет газета Politico.

«Идея Шольца заключается в том, что поставка Украине такого оружия, как крылатые ракеты Taurus, с помощью которых она могла бы разрушить Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, и, возможно, даже нанести удар по Москве, встревожила бы президента [России] Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы призвали вспомнить историю XX века и итоги Первой и Второй мировых войн. По их мнению, большие потери Германии от войн с Россией сформировали новую «коллективную психику немцев» и устойчивое нежелание немцев эскалировать отношения с Москвой. Поэтому несмотря на наличие средств на помощь Киеву, Германия не стремится предоставлять все имеющиеся вооружения Украине.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «разумным» решение Шольца не отправлять ракеты Taurus Украине. Он назвал позицию канцлера ответственной, отметив ее большую важность в сравнении с мнением вооруженных сил страны.