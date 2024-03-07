Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:27, 7 марта 2024Мир

В Венгрии поддержали «разумное» решение Шольца не отправлять ракеты Украине

Сийярто назвал разумным решение Шольца не поставлять Киеву ракеты Taurus

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись от идеи поставлять ракеты Taurus Киеву. В этом решении его поддержал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в комментарии на разговор немецкого канцлера с офицером бундесвера, передает РИА Новости.

«Гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине», — высказался Сийярто.

Ранее в Германии объяснили показ детям ролика про мечтающую попасть на Украину ракету, которой мешает нерешительность немецкого канцлера. Представитель телепередачи пояснила, что детям в юмористической форме хотели рассказать о происходящем в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Проверка «на слабо». Российские истребители второй день подряд перехватывают самолеты НАТО над Черным морем

      Названа доля работающих 8 Марта россиянок

      Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «грязно, грустно, бедно»

      В новой оборонной стратегии ЕС усмотрели желание фон дер Ляйен возглавить армию

      Байден захотел увеличить расходы Пентагона

      Названы главные боевые характеристики истребителя Су-27

      Пожилой мужчина отправился в голый круиз и назвал его потрясающим

      В сети обсудили способы удовлетворить партнера при нежелании секса

      Генерал допустил превращение конфликта на Украине в войну в Европе

      Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» признали виновной в убийстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше