В Венгрии поддержали «разумное» решение Шольца не отправлять ракеты Украине

Сийярто назвал разумным решение Шольца не поставлять Киеву ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись от идеи поставлять ракеты Taurus Киеву. В этом решении его поддержал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в комментарии на разговор немецкого канцлера с офицером бундесвера, передает РИА Новости.

«Гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине», — высказался Сийярто.

Ранее в Германии объяснили показ детям ролика про мечтающую попасть на Украину ракету, которой мешает нерешительность немецкого канцлера. Представитель телепередачи пояснила, что детям в юмористической форме хотели рассказать о происходящем в мире.