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16:29, 7 марта 2024Экономика

Один из способов инвестиций в золото назвали бессмысленным

Экономист Беляев: инвестировать в золотые украшения бессмыссленно

Фото: Unsplash

Инвестировать в золотые украшения бессмысленно, поскольку продать их позднее получится только по цене лома, объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, слова которого приводит «Москва 24».

Эксперт отметил, что не стоит ждать от таких покупок никакой выгоды, если речь не идет о произведении ювелирного искусства. Он предложил рассмотреть другие способы вложений в золото, указав, что в этот драгметалл есть смысл вкладываться на длительный срок.

Одним из предпочтительных вариантов Беляев назвал открытие обезличенного металлического счета в банке, при котором сумму, предоставленную вкладчиком, переводят в то или иное число граммов золота с учетом его рыночной цены. При намерении забрать средства операцию проводят в обратном направлении и выдают клиенту деньги по текущему курсу драгметалла.

Мировая цена на золото обновила 6 марта исторический максимум, поднявшись выше 2153,55 доллара за тройскую унцию. Дорожает оно на фоне геополитической напряженности, в том числе новостей о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.

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      Дмитрий Воронин
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