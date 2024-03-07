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00:12, 7 марта 2024Наука и техника

Раскрыта польза мужского оргазма

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Ученые Техасского университета в Остине раскрыли возможную пользу оргазма, наблюдая за поведением степных полевок. Согласно изданию Live Science, эякуляция у самца запускает каскад нейронной активности у обоих партнеров, который помогает им формировать прочные связи и моногамные отношения.

Команда исследователей изучила степных полевок (Microtus ochrogaster), чтобы создать карту областей мозга, которые активны во время спаривания. Эти грызуны интересны тем, что являются одними из немногих млекопитающих, которые образуют долгосрочные моногамные отношения, подобно людям. В течение 30 минут после встречи самец и самка часто спариваются несколько раз подряд, прежде чем образуют связь на всю жизнь.

Оказалось, что активность мозга различается между тремя стадиями половых отношений у полевок: спаривание, установление связей и возникновение долговременных взаимоотношений. Активность, связанная с установлением половых связей, затрагивает 68 областях мозга, которые составляют семь больших нейронных цепей. При этом эякуляция у мужских особей тесно связана с нейронной активностью, отвечающей за формирование связей.

У самок также наблюдалась повышенная мозговая активность, когда у их партнера происходила эякуляция. Это указывает на то, что мужской оргазм может вызвать общую нейронную реакцию, которая способствует сближению пар.

Точно неизвестно, почему некоторые животные, такие как степные полевки и койоты, образуют прочные связи на всю оставшуюся жизнь. Возможно, это связано с тем, что у потомства больше шансов на выживание, если его воспитывают и мать, и отец.

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      Александр Еникеев
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