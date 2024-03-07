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18:04, 7 марта 2024Путешествия

Пассажир украл больше семи миллионов рублей у попутчика в самолете

South China Morning Post: китаец украл у попутчика в самолете 80 тысяч долларов

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Полицейские Сингапура задержали пассажира по обвинению в краже более семи миллионов рублей у попутчика в самолете. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 5 марта на рейсе Singapore Airlines из Гонконга в Сингапур. После приземления один из путешественников обнаружил, что из его сумки пропали деньги на сумму более 80 тысяч американских долларов (7,3 миллиона рублей).

Он сообщил о происшествии в местную полицию, которая отследила записи полетов, чтобы идентифицировать подозреваемого. Правоохранители обнаружили у 54-летнего китайца Пэн Хуэя наличные в разной валюте. Также мужчина совершил четыре денежных перевода, которые, предположительно, были частью украденного.

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      Мария Борисова
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