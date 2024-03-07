Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 7 марта 2024Ценности

Певица Кеша снялась обнаженной и показала видео фанатам

Фото: @kesha

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница снялась в лесу у ручья. Она предстала перед камерой с распущенными волосами в белом макси-платье, которое затем сняла, оставшись полностью обнаженной.

Кроме того, знаменитость поделилась в подписи ссылкой на свой сайт, где также разместила кадр без одежды. Так, звезда позировала голой, стоя спиной к фотографу на фоне ночного леса.

Ранее в марте британская певица Элли Голдинг поделилась с фанатами фотографией топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Была бы цель поставлена — попали бы». Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского в Одессе

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Певица Кеша снялась обнаженной и показала видео фанатам

      На место погибшей в результате теракта в Бердянске члена избиркома придет ее сын

      Российский телеведущий рассказал о проблемах с алкоголем

      Футболист-чемпион погиб в зоне СВО

      Российский пристав похитила деньги под предлогом покупок на торгах и попалась

      Расчеты «Торов» Балтфлота «уничтожили» дроны на учениях

      Три мешающих похудеть мифа опровергли

      Раненый тигр покалечил двух лесников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше