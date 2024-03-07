Певица Кеша снялась обнаженной и показала видео фанатам

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница снялась в лесу у ручья. Она предстала перед камерой с распущенными волосами в белом макси-платье, которое затем сняла, оставшись полностью обнаженной.

Кроме того, знаменитость поделилась в подписи ссылкой на свой сайт, где также разместила кадр без одежды. Так, звезда позировала голой, стоя спиной к фотографу на фоне ночного леса.

Ранее в марте британская певица Элли Голдинг поделилась с фанатами фотографией топлес.