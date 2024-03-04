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01:00, 4 марта 2024Ценности

Популярная певица показала фото топлес

Фото: @elliegoulding

Британская певица Элли Голдинг поделилась с фанатами откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя популярная исполнительница показала фото, на котором она запечатлена топлес. На размещенном кадре знаменитость с собранными в пучок волосами лежит на полотенце у бассейна. Известно, что Голдинг отдыхает в Коста-Рике вместе с мужем.

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Ранее певица также делилась другими роликами и фотографиями из путешествия.

В январе телезвезда Хлои Кардашьян снялась полуголой для модного блога агентства tmrw. Тогда предпринимательница позировала в застегнутом на боку черном жакете и капроновых колготках. Она держала в руке красное яблоко, которое прикрывало ее обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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