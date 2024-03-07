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18:43, 7 марта 2024Культура

Певица Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях

Певица Валерия считает, что разрешить кризис в отношениях помогают путешествия
Валерия

Валерия. Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Народная артистка России Валерия рассказала о действенном методе, который помогает выйти из кризиса в отношениях, пишет Пятый канал.

По словам знаменитости, главной виной кризиса является рутина. Певица пояснила, что, он ощущается тогда, когда все становится обыденным и идет по накатанной.

«Вроде бы люди любят друг друга, но бытовая история затягивает и засасывает. Поэтому нужно выходить из нее любыми способами. У каждого они, наверное, свои. У каждых свои рецепты. Мне кажется, что очень помогают путешествия», — сказала Валерия.

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Артистка отметила, что в особенно кризисные моменты можно отправиться в место, в котором зарождались первые чувства. В таких местах пробуждаются романтические воспоминания, считает она.

«Как-то нужно возвращаться в те моменты и пробуждать в себе то самое. А это возникает на самом деле, даже если вы приезжаете в какое-то новое место», — пояснила певица.

Она уверена, что незнакомое место делает из человека «новичка». В этом состоянии все кажется особенным, поэтому новые места могут поспособствовать возникновению флюидов, утверждает артистка

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин вместе уже 20 лет. Их считают одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Также Пригожин является продюсером супруги он поддерживает ее во всех творческих проектах. У пары нет общих детей.

Ранее певица Валерия раскрыла секрет стройности в свои 55 лет. Знаменитость показала эффективное физическое упражнение для стройных ног.

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      Марина Совина
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