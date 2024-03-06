Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:06, 6 марта 2024Ценности

55-летняя певица Валерия раскрыла секрет стройности

Певица Валерия показала упражнение для стройности с утяжелителями и резинками

Кадр: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла свой секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда предстала в черных лосинах и обтягивающей майке на широких бретелях. Помимо этого, исполнительница надела на ноги утяжелители и кроссовки.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

В размещенном ролике Валерия показала эффективное физическое упражнение для стройных ног. Так, она шагала в сторону, надев на ноги выше колена специальные резинки для фитнеса. При этом знаменитость уточнила, что данным методом могут пользоваться даже люди, у которых есть проблемы с коленными суставами.

«И почему одно из самых эффективных упражнений так забавно выглядит со стороны? А если серьезно, я тренируюсь пять-шесть раз в неделю, а на отдыхе все семь. Для тех, кто не делает приседания с весом в силу разных причин, шаги с тугой резиной и (или) утяжелителями — прекрасная альтернатива», — рассказала артистка.

В августе 2023 года Валерия показала фото в бикини. На размещенном снимке 55-летняя звезда предстала, сидя на диване в белом купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок с принтом. Помимо этого, артистка надела соломенную шляпу, вязаную накидку и тапочки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Кортеж Зеленского мог попасть под удар в Одессе. Он приезжал туда на встречу с премьером Греции. Что об этом известно?

      Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

      Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

      Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

      Стало известно о судьбе Филиппа Киркорова на российском ТВ

      Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

      Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

      Украина собралась провести контрнаступление в 2024 году

      В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

      Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки. Она не стала просить сторонников поддержать его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше