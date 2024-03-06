55-летняя певица Валерия раскрыла секрет стройности

Певица Валерия показала упражнение для стройности с утяжелителями и резинками

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла свой секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда предстала в черных лосинах и обтягивающей майке на широких бретелях. Помимо этого, исполнительница надела на ноги утяжелители и кроссовки.

В размещенном ролике Валерия показала эффективное физическое упражнение для стройных ног. Так, она шагала в сторону, надев на ноги выше колена специальные резинки для фитнеса. При этом знаменитость уточнила, что данным методом могут пользоваться даже люди, у которых есть проблемы с коленными суставами.

«И почему одно из самых эффективных упражнений так забавно выглядит со стороны? А если серьезно, я тренируюсь пять-шесть раз в неделю, а на отдыхе все семь. Для тех, кто не делает приседания с весом в силу разных причин, шаги с тугой резиной и (или) утяжелителями — прекрасная альтернатива», — рассказала артистка.

В августе 2023 года Валерия показала фото в бикини. На размещенном снимке 55-летняя звезда предстала, сидя на диване в белом купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок с принтом. Помимо этого, артистка надела соломенную шляпу, вязаную накидку и тапочки.