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14:46, 7 марта 2024Силовые структуры

Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

ФСБ ликвидировала членов «Вилаята Хорасан», готовивших теракт в синагоге Москвы
Начало событий в новости ФСБ предотвратила нападение членов ИГ на синагогу в Москве

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ ликвидировала членов террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), готовивших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным агентства, члены ИГ оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ при задержании и были нейтрализованы ответным огнем.

Ячейка террористов была ликвидирована в Калужской области. Уточняется, что члены «Вилаят Хорасан» планировали теракт с применением огнестрельного оружия в отношении прихожан синагоги. В их доме было найдено оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

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      Олеся Мицкевич
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