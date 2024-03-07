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14:31, 7 марта 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила нападение членов ИГ на синагогу в Москве

ФСБ предотвратила нападение членов «Вилаята Хорасан» на синагогу в Москве

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение членов террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), на синагогу в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Ячейку нейтрализовали в Калужской области. Силовики обратили внимание на членов «Вилаята Хорасан», когда они готовились к нападению с огнестрельным оружием на прихожан синагоги. При задержании террористы оказали сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту») УК РФ. Дома у террористов нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее ФСБ предотвратила подготовку террористического акта в одном из административных зданий в Карелии.

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