Politico: Шольц учитывает хорошее отношение немцев к СССР и РФ в своей политике

Хорошее отношение многих немцев к СССР влияет на политику канцлера Германии Олафа Шольца в отношении России. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, для немцев, выросших в коммунистической Восточной Германии, Москва по-прежнему считается скорее другом, чем врагом. Соответственно, отношение жителей к России и по сей день остается позитивным

«Хотя в бывшей Западной Германии, где проживает более 80 процентов населения страны, близость к России меньше, там все еще коренится широко распространенное мнение, что секрет взаимодействия с Россией заключается в том, чтобы взаимодействовать с ней посредством диалога», — говорится в материале.

По мнению многих немцев, стратегия взаимодействия Западной Германии с СССР во время холодной войны, получившая название Ostpolitik, привела к окончанию холодной войны. «Будучи ребенком той эпохи, Шольц лучше, чем кто-либо другой, понимает влияние Ostpolitik на психику немцев», — заключает автор статьи.

В материале подчеркивается, что нежелание Шольца поставлять ракеты Taurus Украине можно объяснить его страхом перед Россией. Уточняется, что канцлер боится повторения истории Первой и Второй мировых войн.