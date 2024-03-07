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15:12, 7 марта 2024Путешествия

Популярная турецкая авиакомпания отказалась перевозить россиян в Южную Америку

Turkish Airlines отказалась перевозить россиян в Аргентину без обратного билета

Фото: Unsplash

Авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить россиян в Южную Америку. Об этом пишет Telegram-канал «Аргентина на русском языке».

Сотрудник популярного турецкого перевозчика объяснил российским туристам, что у направляющихся в Аргентину граждан РФ обязательно должен быть обратный билет. Более того, он должен находиться в одном бронировании.

«Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе», — пишет источник.

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Пассажиров также могут не допустить до рейса, если у них мало багажа или же его нет совсем, если у них «чистый» загранпаспорт и до этой поездки они никуда не ездили.

Turkish Airlines может отказать путешественникам в полете, если у них нет страховки, брони отеля и некоторых других документов. Отмечается, что известно уже о нескольких случаях недопуска пассажиров на регулярные рейсы из Стамбула в Южную Америку.

Ранее министерство иностранных дел Германии призвало жителей страны отказаться от путешествий в Россию. В ведомстве предостерегли немцев от поездок в граничащие с Украиной города. Речь, в частности, идет о Белгороде, Курске, Брянске, Воронеже, Ростове и Краснодаре.

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      Фариза Бацазова
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