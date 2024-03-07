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13:31, 7 марта 2024Путешествия

Жителям Германии категорически не рекомендовали посещать Россию

МИД Германии призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел (МИД) Германии призвало жителей страны отказаться от путешествий Россию. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Подчеркивается, что посещение России «категорически не рекомендуется». «Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар)», — указано в публикации.

В МИД заявили, что соотечественники и люди с двойным гражданством Германии и России могут подвергнуться «произвольному аресту».

Госдепартамент США также заявил, что американцам не стоит ездить в Россию. По мнению ведомства, там граждане США подвергают себя «риску задержания».

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      Мария Борисова
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