Жителям Германии категорически не рекомендовали посещать Россию
МИД Германии призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел (МИД) Германии призвало жителей страны отказаться от путешествий Россию. Об этом сообщается на сайте дипведомства.
Подчеркивается, что посещение России «категорически не рекомендуется». «Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар)», — указано в публикации.
В МИД заявили, что соотечественники и люди с двойным гражданством Германии и России могут подвергнуться «произвольному аресту».
Госдепартамент США также заявил, что американцам не стоит ездить в Россию. По мнению ведомства, там граждане США подвергают себя «риску задержания».