Жителям Германии категорически не рекомендовали посещать Россию

МИД Германии призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел (МИД) Германии призвало жителей страны отказаться от путешествий Россию. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Подчеркивается, что посещение России «категорически не рекомендуется». «Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар)», — указано в публикации.

В МИД заявили, что соотечественники и люди с двойным гражданством Германии и России могут подвергнуться «произвольному аресту».

Госдепартамент США также заявил, что американцам не стоит ездить в Россию. По мнению ведомства, там граждане США подвергают себя «риску задержания».