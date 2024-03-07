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18:16, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик раскрыл недостаток Франции

Российский комик Сергей Орлов заявил, что в ресторанах Франции невкусная еда

Кадр: Ирина Mягкова / YouTube

Известный российский комик Сергей Орлов заявил, что ему показалась невкусной еда в ресторанах Франции, где он ранее побывал. Недостаток этой популярной у туристов страны он раскрыл в шоу «Личка», видео доступно на YouTube.

«Там есть пять ресторанов с мишленовскими звездами. Скорее всего, там готовят вкусно, я там не был. Но рестораны среднего сегмента — это просто какой-то кошмар. Французы не умеют готовить просто абсолютно», — сказал юморист.

В подтверждение своих слов Орлов указал, что во многих французских ресторанах гостю подают целиком вареную морковь, что показалось ему странным. При этом, по словам комика, во Франции ему понравились блюда ресторанов с кухней других стран — итальянской, японской и русской.

Ранее сообщалось, что российский блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов), некоторое время проживший в Париже, сравнил его с Химками. Он добавил, что подмосковный город занимает большую площадь, чем столица Франции.

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      Маргарита Щигарева
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