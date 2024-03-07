Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 7 марта 2024Россия

Президент Путин прибыл в Краснодар

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар

Фото: Sputnik / Sergei Ilyin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Краснодар. Об этом сообщает ТАСС.

В планах главы государства — посещение Краснодарского высшего военного авиационного училища. Помимо того, президент приедет в готовящийся к открытию Дворец самбо.

Путин также может встретиться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Путин высказался о службе женщин в зоне СВО

      Звезда «Эйфории» призналась в проблемах с деньгами

      В США произошел скандал из-за культового фото поцелуя на Таймс-сквер

      В России резко вырос спрос на музыкальные проигрыватели

      В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности

      Ликвидация ФСБ готовившего теракт в Карелии попала на видео

      В России оценили вклад домашнего труда женщин в экономику

      В США заявили об отсутствии нагрузки для ракеты «Ангара-А5»

      Стало известно о технологическом инциденте на российском металлургическом заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше