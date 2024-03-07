Президент Путин прибыл в Краснодар

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар

Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Краснодар. Об этом сообщает ТАСС.

В планах главы государства — посещение Краснодарского высшего военного авиационного училища. Помимо того, президент приедет в готовящийся к открытию Дворец самбо.

Путин также может встретиться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.