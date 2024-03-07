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11:07, 7 марта 2024Культура

Продюсер оценил будущее Орбакайте в России после высказываний Пугачевой

Продюсер Дворцов заявил, что Пугачева поставила под угрозу карьеру Орбакайте
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов оценил будущее певицы Кристины Орбакайте в России после высказываний ее матери, певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению Дворцова, Пугачева поставила под угрозу карьеру Орбакайте своим заявлением о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию. «Пугачева подставила свою дочь. Она дала понять, что Кристина приезжает из корыстных целей — деньги получить и сразу свалить», — пояснил он.

Медиаменеджер предсказал, что Орбакайте перестанет выступать в России и вернется в США, чтобы проводить время с семьей и выступать на корпоративах. «А через 15 лет о ней явно никто не вспомнит», — добавил он.

Дворцов также заявил, что Орбакайте лицемерна, так как ни разу не посоветовала Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (внесен в реестр иноагентов) быть осторожнее в высказываниях.

Ранее исполнительница хита «Перелетная птица» заявила о нежелании покидать страну.

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      Мария Рюрикова
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