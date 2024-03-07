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19:19, 7 марта 2024Путешествия

Прокуратура заинтересовалась прокисшей едой в самолете российской авиакомпании

Прокуратура заинтересовалась прокисшим салатом в бортовом питании «Ямала»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокисший салат в бортовом питании самолета российский авиакомпании «Ямал» привлек внимание Уральской транспортной прокуратуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудников прокуратуры заинтересовал пост в группе во ВКонтакте» «Подслушано в Салехарде» одной из пассажирок «Ямала», которая пожаловалась на несвежую еду на борту.

«Летели Салехард — Екатеринбург, питание на борту — это просто ужас какой-то, слов нет. Дали салат из натертой моркови и свеклы, он оказался прокисшим! Хорошо хоть вовремя заметили, ребенок не успел попробовать. Хлеб старый, да не просто старый, он как сухарь, даже откусить невозможно!» — возмутилась пользовательница сети.

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В источнике говорится, что надзорные органы организовали проверку перевозчика по этому факту.

Ранее стюардесса авиакомпании Emirates раскрыла пассажирам правильный рацион перед полетом, особенно на дальние расстояния. Перед посадкой в самолет она рекомендовала избегать тяжелой еды и отдавать предпочтение легкоусвояемой пище.

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      Марина Черняк
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