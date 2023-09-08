Стюардесса раскрыла правильный рацион перед полетом

Daily Star: стюардесса Emirates посоветовала избегать тяжелой еды перед полетом

Стюардесса авиакомпании Emirates раскрыла пассажирам правильный рацион перед полетом, особенно на дальние расстояния. Своими советами она поделилась с британским таблоидом Daily Star.

Бортпроводница по имени Шарлин Лоу (Sharlene Lowe) из Австралии порекомендовала путешественникам перед посадкой в самолет избегать тяжелой еды и отдавать предпочтение легкоусвояемой пище. Кроме того, она отметила, что пассажирам стоит ограничить потребление кофеина, чтобы поддерживать гидратацию и качество сна.

Чтобы путешествие на дальнее расстояние было более комфортным, сотрудница авиакомпании также посоветовала выбирать места у окна или в проходе, находить варианты перелетов с остановкой, надевать в самолет свободную одежду, регулярно двигаться и выполнять в полете легкие упражнения и брать с собой подушку для шеи, беруши и увлажняющий крем.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines перечислила главные ошибки пассажиров при посадке в самолет. Она рассказала, что путешественникам не стоит загораживать проходы, копаясь в ручной клади в поиске зарядных устройств, книг, наушников и любых других предметов.