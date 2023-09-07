Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

Стюардесса из США посоветовала пассажирам снимать рюкзаки при посадке в самолет

Стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines перечислила главные ошибки пассажиров при посадке в самолет. Видео с советами она опубликовала в TikTok.

В ролике бортпроводница из США по имени Сиси рекомендовала путешественникам снимать рюкзаки, заходя в самолет, чтобы случайно не поранить себя или попутчика.

Сиси также рассказала, что пассажирам не стоит загораживать проходы, копаясь в ручной клади в поиске зарядных устройств, книг, наушников и любых других предметов. Все самое необходимое она посоветовала убрать в небольшую сумку кросс-боди, которую можно носить на себе в полете.

Кроме того, стюардесса отметила, что во время посадки лучше не разговаривать по телефону, а при использовании гарнитуры следует вынимать один наушник, чтобы пассажир мог слышать происходящее вокруг.

Ранее эта же бортпроводница назвала две вещи в ручной клади, которые всегда будут полезны пассажирам и сделают их полет более комфортным. Она показала подписчикам портативный ручной вентилятор и самонагревающиеся грелки для тела.