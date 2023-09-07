Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:28, 7 сентября 2023Путешествия

Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

Стюардесса из США посоветовала пассажирам снимать рюкзаки при посадке в самолет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines перечислила главные ошибки пассажиров при посадке в самолет. Видео с советами она опубликовала в TikTok.

В ролике бортпроводница из США по имени Сиси рекомендовала путешественникам снимать рюкзаки, заходя в самолет, чтобы случайно не поранить себя или попутчика.

Сиси также рассказала, что пассажирам не стоит загораживать проходы, копаясь в ручной клади в поиске зарядных устройств, книг, наушников и любых других предметов. Все самое необходимое она посоветовала убрать в небольшую сумку кросс-боди, которую можно носить на себе в полете.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023

Кроме того, стюардесса отметила, что во время посадки лучше не разговаривать по телефону, а при использовании гарнитуры следует вынимать один наушник, чтобы пассажир мог слышать происходящее вокруг.

Ранее эта же бортпроводница назвала две вещи в ручной клади, которые всегда будут полезны пассажирам и сделают их полет более комфортным. Она показала подписчикам портативный ручной вентилятор и самонагревающиеся грелки для тела.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    В Перу задержали бежавшего после начала СВО россиянина

    Агата Муцениеце показала содержимое своего рюкзака

    Одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю россиянку

    Повторение бабьего лета пообещали в одной части России

    В WhatsApp появится новая функция

    Названа причина госпитализации беременной Кортни Кардашьян

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости