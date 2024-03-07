Shot: Пугачеву потребовали признать иноагентом из-за слов про Россию

Певицу Аллу Пугачеву потребовали признать иноагентом из-за слов о том, «что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин направили соответствующую просьбу генпрокурору России Игорю Краснову. Они напомнили, что Пугачева уехала из России в Израиль после начала специальной военной операции (СВО) и неоднократно высказывала антироссийскую позицию.

Кроме того, в ФПБК подчеркнули, что Пугачева неоднократно поддерживала своего супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов), который критиковал СВО и поддерживал Вооруженные силы Украины.

Поводом для обращения активистов стал ответ Пугачевой на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Звезда посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.