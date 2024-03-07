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09:25, 7 марта 2024Экономика

Путин пошутил про Грефа и умную колонку

Путин пошутил, что Греф заменяет ему умную колонку Сбера
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос об использовании голосовых помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, ему не нужны умные колонки Сбера, так как руководитель Сбербанка Герман Греф всегда на связи.

«А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи», — сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. При этом он добавил, что Россия может гордиться достижениями в этой сфере, так как добилась больших успехов, чем в других странах.

Путин также отметил, что необходимо работать над ИИ и внутри страны, и с иностранными специалистами, потому что за этой сферой будущее. «Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любой страны», — объяснил Путин.

В ноябре 2023 года Путин призвал ввести в школах изучение искусственного интеллекта. Президент привел в пример Китай, где уже начали внедрять подобную практику. Глава государства выразил уверенность, что с российским уровнем образования это не вызовет сложностей.

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